Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Yozgat hava durumu 10 Ocak 2024 Yozgat hava durumu 10 Ocak 2024

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:26     07:55     12:54     15:21     17:43     19:06

Akdağmadeni    06:21     07:50     12:49     15:17     17:39     19:02

Aydıncık             06:24     07:54     12:52     15:19     17:40     19:04

Boğazlıyan         06:23     07:51     12:52     15:21     17:43     19:06

Çandır                 06:22     07:50     12:51     15:20     17:42     19:04

Çayıralan            06:22     07:50     12:50     15:19     17:41     19:04

Çekerek              06:23     07:53     12:51     15:18     17:39     19:03

Kadışehri            06:22     07:51     12:50     15:17     17:39     19:02

Saraykent           06:23     07:51     12:51     15:19     17:40     19:04

Sarıkaya              06:23     07:51     12:51     15:20     17:42     19:05

Şefaatli                06:23    07:51     12:51     15:20     17:42     19:05

Sorgun                06:26     07:54     12:54     15:22     17:44     19:07

Yenifakılı            06:24     07:53     12:52     15:20     17:41     19:05

Yerköy                06:24     07:52     12:53     15:22     17:44     19:06

Kaynak: Haber Merkezi