Yozgat ASH Kadın Hentbol Takımı, Kadınlar Hentbol 1. Ligi B Grubu'ndaki ilk maçına hazırlık için antrenmanlarına devam ederken, Vali Mehmet Ali Özkan moral ziyareti gerçekleştirdi.

Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda sporcuları ziyaret eden Vali Özkan, onlara başarı dileklerinde bulundu. "Bozkırın Başakları" takımına desteğini ifade eden Vali Özkan, "Sizler, Yozgat’ın gururusunuz. Başarılarınızla sadece kendi takımınızı değil, aynı zamanda ilimizi de temsil ediyorsunuz. Bu nedenle, her birinizin başarısı bizim için çok önemli" dedi.

Ziyaret sırasında, Vali Özkan, sporculara ihtiyaç duyulan spor malzeme desteğinin sağlandığını da belirtti.

Yozgat ASH Kadın Hentbol Takımı, bu destekle birlikte antrenmanlarını daha verimli bir şekilde sürdürmeyi hedefliyor.

Özkan, "Sporun, gençlerimizin gelişiminde ve sağlıklı bir yaşam sürmesinde büyük bir önemi var. Biz de her zaman sporun ve sporcuların yanında olacağız" şeklinde konuştu.

Takım antrenörü Enes Atmaca, Vali Özkan’a ziyareti için teşekkür ederek, "Bu tür destekler bizim için çok önemli. Moral motivasyonunu artırıyor ve ligdeki mücadelemizde bize güç veriyor" ifadelerini kullandı.

Yozgat ASH Kadın Hentbol Takımı, önümüzdeki günlerde başlayacak olan ligdeki ilk maçında, Yozgat halkının desteğini arkasına alarak en iyi performansı sergilemeyi hedefliyor.