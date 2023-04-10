İYİ Parti ortak listesinde Lütfullah Kayalar’ın birinci sıradan, CHP Milletvekili Ali Keven’in ise ikinci sıradan aday olarak açıklanmasının ardından Milletvekili Keven’de bir paylaşımda bulundu.

Milletvekili Keven, her alanda Yozgat’ın sesi olmak için yola çıktıklarını söyledi.

Millet İttifakı'nı TBMM'de en iyi şekilde temsil etmek istediklerini de kaydeden Keven, “Yozgat’ımızı temsil edeceğiz ve millet iktidarında kanayan yaralarımızı hep birlikte saracağız” dedi.

“YOZGAT SANA SÖZ BAHARLAR GELECEK”

Keven açıklamasında, “Millet İttifakı Genel Başkanlarımızın almış oldukları karara göre bazı illerde İYİ Parti altında ortak liste ile bazı illerde ise CHP altında ortak liste ile seçime katılıyoruz. Yozgat'ta da İYİ Parti altında ortak liste ile seçime katılarak Millet İttifakı'nı TBMM'de en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu doğrultuda Yozgat’ımızın makus talihini değiştirmek, iktidarımızda hak ettiği yatırımları almasını sağlamak ve Yozgatlı hemşehrilerimizin her alanda sesi olmak için yola çıkıyoruz. İnşallah Allah'ın izni ve milletimizin takdiriyle TBMM'de Yozgat’ımızı temsil edeceğiz ve millet iktidarında kanayan yaralarımızı hep birlikte saracağız. Haydi, bismillah başlıyoruz! Yozgat sana söz baharlar gelecek” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi