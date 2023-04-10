1919'da idam edilen ve 1922 yılında milli şehit ilan edilen Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Kaymakamı Mehmet Kemal Bey, ölümünün 104. yılında Kadıköy'deki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Kartal Belediyesi ve Anadolu Aydınlar Ocağının düzenlediği törene, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Türkiye Kamu-Sen Temsilcisi, Dernek Başkanları, STK üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan konuşmaların ardından Yozgat'ın Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey dualar ile anılarak, törene katılanlar tarafından mezarına karanfil bırakıldı.

Kartal Belediye Başkanı Adem Uçar, “Büyük bir haksızlığa uğramış olan milli şehidimiz Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey’i her yıl olduğu gibi yine Kartal Belediyesi’nin öncülüğünde diğer bileşenlerimiz ile beraber anma programını gerçekleştirdik. Bu anma programlarımız bundan sonra da devam edecek. Çünkü bu vatan için taş üstüne taş koymuş olan herkes bizim için çok değerli. Özellikle gazilerimiz ve şehitlerimiz başta olmak üzere. Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı. İHA