Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre deprem 12 Ağustos 2025 günü sabah saat 08:27’de meydana geldi. Deprem, 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremle ilgili detaylara AFAD’ın resmî internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Uzmanlar, Kayseri ve çevresinin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu belirterek vatandaşları olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Tüm vatandaşların deprem çantalarının hazır tutulması ve güvenli alanlarda bulunulması gerektiği önemle hatırlatılıyor.
Muhabir: Hasan Toygar Avcı