ORAN Kalkınma Ajansı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın iş birliği çerçevesinde geliştirilen proje, hem kanyonun cazibesini artırmayı hem de Yozgat'ı doğa turizminin önde gelen destinasyonlarından biri haline getirmeyi amaçlıyor.

KAZANKAYA KANYONU’NUN TURİZM POTANSİYELİ ARTIRILIYOR

Eşsiz doğası ve zengin bitki örtüsüyle dikkat çeken Kazankaya Kanyonu, sahip olduğu doğal değerleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bu potansiyelin daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan proje, Yozgat'ın turizm altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında kanyon çevresinde bir dizi iyileştirme ve yeni düzenlemeler yapılacak. Yürüyüş parkurları, kayalardan geçişlerde gerekli güvenlik önlemleri, kamp alanları, rafting parkurları ve ziyaretçilerin bölgenin güzelliklerini daha iyi deneyimleyebilmesi için çeşitli seyir alanları oluşturulacak.

Bu düzenlemelerin en dikkat çeken unsurlarından biri ise, kanyonun zirve noktalarına inşa edilecek camlı seyir terasları olacak. Ziyaretçilere benzersiz bir manzara sunmayı amaçlayan bu cam teraslar, hem Kazankaya Kanyonu’nun hem de Çorum’un panoramik görüntülerini izleme imkânı tanıyacak. Bu sayede, doğa turizmi meraklıları için hem görsel hem de duygusal anlamda unutulmaz bir deneyim sunulması hedefleniyor. Ayrıca bu alanlar, fotoğraf meraklıları için de büyük bir çekim merkezi haline gelmesi bekleniyor.

EKONOMİYE KATKI VE BÖLGESEL KALKINMA VURGUSU

Yetkililer, Kazankaya Kanyonu’nun ekoturizm potansiyelinin geliştirilmesinin bölge halkı için önemli ekonomik fırsatlar yaratacağını vurguluyor. Yerel esnaf ve turizm sektörü açısından büyük bir canlılık getireceği düşünülen proje, özellikle küçük ölçekli işletmelerin desteklenmesine olanak sağlayacak. Bu bağlamda, bölgeye gelen turistler için konaklama, rehberlik hizmetleri, yöresel ürün satışı gibi alanlarda yeni iş olanakları oluşturulacak. Proje ile birlikte Kazankaya Kanyonu, sadece doğaseverler için değil, aynı zamanda macera turizmi ve ekoturizm meraklıları için de önemli bir cazibe merkezi haline gelmeyi amaçlıyor.

Kanyonun mevcut doğal yapısını koruma esasına dayalı olarak gerçekleştirilecek çalışmaların, bölge halkının ekonomik kalkınmasına katkı sunmasının yanı sıra, Yozgat’ın turistik bir destinasyon olarak markalaşmasına da büyük fayda sağlaması bekleniyor. Bölgeye yapılacak yatırımlar, yalnızca turizm faaliyetlerini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda yerel kültürün ve geleneksel değerlerin korunup gelecek nesillere aktarılmasına da yardımcı olacak.

TURİZM ROTASI İKİ AŞAMADA HAYATA GEÇİRİLECEK

Projenin uygulanma sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleşeceği belirtildi. İlk aşamada, kanyon boyunca 1,85 kilometre uzunluğunda bir yürüyüş rotası oluşturulacak. Bu rotada, 240 metre yüksekliğindeki kaya yüzeyine entegre edilecek ahşap yürüyüş platformu yer alacak. Bu platform, doğa tutkunlarına güvenli bir yürüyüş imkânı sunarken, ziyaretçilere de kanyonun derinliklerini keşfetme fırsatı verecek. Ahşap platformun yanı sıra, kanyonda bulunan zorlu geçiş noktalarına güvenlik bariyerleri eklenerek ziyaretçilerin rahat ve güvenli bir şekilde dolaşabilmesi sağlanacak.

İkinci aşamada ise kanyon çevresinde ekoturizm odaklı çeşitli tesisler inşa edilecek. Kamp alanları, doğa sporları için uygun alanlar ve rafting parkurları bu aşamada tamamlanacak. Böylece, Kazankaya Kanyonu, doğa yürüyüşlerinden ekstrem sporlara kadar geniş bir yelpazede turistik faaliyetler sunan bir merkez haline gelecek.

PROJENİN TURİZM VE BÖLGEYE ETKİLERİ

Projenin ihale süreci henüz başlamamış olmakla birlikte, yetkililer, bu adımların tamamlanmasıyla birlikte Kazankaya Kanyonu’nun Türkiye’nin en önemli doğa turizmi noktalarından biri haline geleceğini belirtiyor. Ayrıca proje, Yozgat ve çevresindeki diğer doğal güzelliklerin de turizm açısından daha fazla tanıtılmasına katkı sunacak. Bölgeye gelen turistlerin artmasıyla birlikte Yozgat’ın genel ekonomik büyümesine de önemli bir ivme kazandırılması bekleniyor.

Projenin tamamlanmasının ardından Kazankaya Kanyonu’nun sadece Yozgat’ın değil, Türkiye’nin de önde gelen turistik değerlerinden biri olacağı ve ekoturizmin bu doğal güzellikler içerisinde daha fazla gelişme göstereceği tahmin ediliyor. Yozgat’ın turizm sektöründeki varlığını güçlendiren bu girişim, aynı zamanda bölgenin tanıtımına da önemli katkılar sağlayacak.

Bu büyük ölçekli turizm yatırımı, Yozgat’ın doğa turizmi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde adını duyurmasına olanak tanırken, yerel ekonomiye de önemli katkılar sunacak.