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Tecimer, göreve başlamasının ardından geçen 3 aylık süreci değerlendirirken, özellikle asayiş uygulamalarına vurgu yaptı.

İl genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 929 ekibin ve 2 bin 569 personelin katılımıyla önemli başarılar elde edildiğini belirten Tecimer, “Bu çerçevede 311 sabit nokta ve 332 uygulama noktasında toplamda 20 bin 142 şahıs sorgulandı. Aramalarda 6 kişi yakalanırken, 7 şahsa toplamda 23 bin 210 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 10 bin 683 araç sorgulandı ve bir aranan araç ele geçirildi” dedi.

Şok uygulamalara da değinen Tecimer, “Çalışmalarda 3 bin 657 personelin katılımıyla 33 bin 524 şahıs sorgulanarak araması bulunan 15 şahıs yakalandı. Bu şahıslara 5 bin 234 lira idari para cezası uygulanırken, 8 bin 756 araç sorgulandı ve 566 araç trafikten men edildi” diye konuştu.

Tecimer, 3 aylık sürede 11 bin 276 aracın sorgulandığını belirterek “Bu şahıslara 39 bin 630 bin lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca trafik eğitimlerimizde devam ediyor. Bu çerçevede Trafik Eğitim Parkında 469 öğrenciye, okullarda ise 1.483 öğrenciye eğitim verildi” ifadelerine yer verdi.

Tecimer ayrıca Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'nün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü'nün operasyonlarında çeşitli suçlardan çok sayıda kişiye işlem yapıldığını ve önemli miktarda kaçak malzeme ele geçirildiğini belirtti.

Tecimer, kentin güvenliği için gerçekleştirilen çalışmaların aralıksız devam edeceğini de sözlerine ekledi.