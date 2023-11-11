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Türkiye'nin gururu milli otomobil Togg, 2024'te kurasız satış dönemine geçiyor. Günlük üretim kapasitesini ekim ayında çift vardiyayla 280 adede çıkaran Togg, gelecek yıl 80 binin üzerinde aracı kullanıcılarıyla buluşturacak. Bu yılki talebin karşılanamamasından kaynaklı kuraya tabi tutulan Togg, 2024'te kurasız sipariş alma imkanı sunacak.

TRUMORE ÜZERİNDEN KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR SİPARİŞLER!

Togg'a sahip olmak isteyenler, 2024'te Trumore üzerinden kurasız sipariş verebilecek. Günlük üretim kapasitesinin artmasıyla birlikte, sıra bekleyen vatandaşlar rahatlıkla Togg sahibi olabilecek. Trumore üzerinden yapılan siparişlerde müşteriler, otomobilin renk, döşeme ve hatta elektrikli motor gücü gibi detayları terzi usulü tasarlayabilecek.

AVAX COİN İLE ÖZEL ÖDEME SEÇENEĞİ!

Togg'un dikkat çeken özelliklerinden biri de ödeme seçeneklerindeki çeşitlilik. Peşinat, Türk Lirası ya da döviz yerine AVAX Coin olarak ödenebilecek. Bu ödeme seçeneği, Togg'un teknolojiye ve finansa olan bağlılığını bir kez daha gösteriyor.

SEDAN MODELLE GENİŞLEYEN TOGG AİLESİ!

Togg, 2024'te SUV modeli T10X'in yanı sıra sedan modeli T10S ile de yola çıkacak. Daha uygun fiyatlı olması beklenen sedan model, üretim stratejisinde adet olarak amiral konumunda yer alacak. Togg'un 2025 ihracat planları arasında Avrupa'nın başrolde olduğu ve teknoloji güncellemeleriyle birlikte modellere makyaj yapılacağı belirtiliyor.