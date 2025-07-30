Nihat Kök, 1969 yılında Ordu’nun Korgan ilçesine bağlı Aşağı Kozpınar köyünde doğdu. İlkokul eğitimini köyünde tamamladı.

Eğitim Hayatı

1989 yılında Samsun İmam-Hatip Lisesi’nden, 1997 yılında ise Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2003 yılında Trabzon Akçaabat Darıca İhtisas Eğitim Merkezi’ni bitirdi.

Kariyer Hayatı

1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda göreve başlayan Kök; Sivas Gürün ve Bursa Osmangazi’de Kur’an Kursu öğreticiliği, Kars Kağızman’da vaizlik, Şanlıurfa Suruç, Kütahya Çavdarhisar ilçe müftülüğü, Kütahya ve Bolu il müftü yardımcılığı, Ankara Etimesgut ve Çankaya ilçe müftülüğü görevlerinde bulundu.

Yeni Görev Yeri

Resmî Gazete’de yayımlanan kararname ile Yozgat İl Müftülüğü’ne Nihat Kök atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, daha önce Batman İl Müftüsü olarak görev yapan ve son olarak Başkanlık Müftüsü görevinde bulunan Nihat Kök, Yozgat’ın yeni müftüsü oldu.

Nihat Kök evli ve 3 çocuk babasıdır.