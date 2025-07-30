Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı.

Başkan Yardımcılıklarına ise İlhami Giray Şahin ve Ferhat Pirinççi atandı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Savaş Keçeci, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Mithat Gülsever atandı. Ayrıca Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Fatih Altınkayık, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Selçuk Erdal Günal, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mete Saat ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliklerine Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Prof. Dr. Mehmet Bulut, Doç. Dr. Şuayıp Birinci, Murat İkinci ve İsmail Doğan getirildi.

Karar ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Devlet Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Nur Özkaya, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Yardımcılıklarına Erdinç Güneş ve Hüseyin Akbaş atandı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kalkan görevden alındı ve yerine Ceyhun Bozçalar atandı.

Yayımlanan karar doğrultusunda Yozgat İl Müftülüğüne Nihat Kök atandı.

Ayrıca karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Sivas İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya ve Uşak İl Müftüsü Burhan Çakır görevden alındı. Antalya İl Müftülüğüne Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman, Artvin İl Müftülüğüne Ertuğran Mehmet Soylu, İl Müftülüğüne Yusuf Bingöl, Erzurum İl Müftülüğüne Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Mersin İl Müftülüğüne Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Muğla İl Müftülüğüne Erzurum İl Müftüsü Rüstem Can, Ordu İl Müftülüğüne Osmaniye İl Müftüsü Ali Çakmak, Osmaniye İl Müftülüğüne Ahat Taşcı, Sivas İl Müftülüğüne Hasan Limon, Trabzon İl Müftülüğüne Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek, Uşak İl Müftülüğüne Artvin İl Müftüsü Mesut Harmancı ve Yozgat İl Müftülüğüne Nihat Kök atandı.

Nihat Kök Kimdir?

Nihat Kök, 1969 yılında Ordu’nun Korgan ilçesine bağlı Aşağı Kozpınar köyünde doğdu. İlkokulu köyünde tamamladı. 1989 yılında Samsun İmam-Hatip Lisesi’nden, 1997 yılında ise Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2003 yılında Trabzon Akçaabat Darıca İhtisas Eğitim Merkezi’ni bitirdi.

1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda göreve başlayan Kök; Sivas Gürün ve Bursa Osmangazi’de Kur’an Kursu öğreticiliği, Kars Kağızman’da vaizlik, Şanlıurfa Suruç, Kütahya Çavdarhisar ilçe müftülüğü, Kütahya ve Bolu il müftü yardımcılığı, Ankara Etimesgut ve Çankaya ilçe müftülüğü görevlerinde bulundu. 24 Aralık 2021 tarihinde Batman İl Müftüsü olarak göreve başlayan Nihat Kök, son olarak Başkanlık Müftüsü görevini yürüttü. Kök, evli ve üç çocuk babasıdır.