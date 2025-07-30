Yarışmaya İstanbul'dan katılım gösteren Altunbaş, aslen Zonguldak'lıdır. Mutfağa karşı ilgisi olan Hakan, Karadeniz'in köklü kültürünü benimseyerek özgün mutfak geleneklerini tabaklarına yansıtıyor.

Geçen yıllarda Masterchef'e katılan sağlayan Altunbaş, üçlü düellolarda tabağından kılçık çıkması sebebiyle elenmişti. İddialı sözleriyle tanınan yarışmacı, bu defa Masterchef 2025 kadrosu için kıyasıya mücadele gerçekeleştirdi.

Masterchef 2024'te üçlü düellolarda elenen Altunbaş, kendini kanıtlamak için tekrardan yarışmaya katılım gösterdi.

İlk turda mancar yemeği ile şeflerden 3 evet alan yarışmacı, ikinci turda Gökhan ve Faruk ile eşleşerek kazandibini iyi bir şekilde yapan ve üçlü düelloları başarıyla geçen yarışmacı, final turuna yükseldi.

Final turunun ilk etabında yarışmacılardan analı kızlı, ikinci etabında ise yeni dünya kullanarak yaratıcı bir yemek hazırlamaları istendi. İkinci turun sonunda finale Aslı ve Hakan kaldı. Altunbaş, rakiplerini eleyerek Masterchef 2025 kadrosuna girmeyi başaran on altıncı isim oldu.