Sezen, ORAN tarafından hayata geçirilen Genç Fikirler Fabrikası İş Fikirleri Yarışması’nın hem ulusal hem de uluslararası boyutta sürdürüldüğünü hatırlatarak, ikinci kez düzenlenen yarışmanın öğrenciler ve girişimciler için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

“Bu kapsamda birçok desteği sağlamış olduk. Minimum 500 bin liranın üzerinde mali destek aktararak, prototip geliştirmek isteyen öğrencilerin ve yatırım yapmayı düşünen girişimcilerin fikirlerini gerçeğe dönüştürmelerine imkân sağladık” dedi.

Sezen, ORAN’ın yatırım promosyon faaliyetlerini hem il içinde hem de çevre illerde ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğünü, Yozgat’ın yatırım potansiyelini tanıtmak için toplantılar gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bölgeye yönelik fizibilite çalışmalarında ciddi başvurular aldıklarını söyleyen Sezen, teknik destek programları kapsamında kurumsal kapasitenin artırılmasına, kırsal kalkınmaya, organize sanayi bölgelerindeki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin kurulmasına destek sağladıklarını belirtti.

Ulusal düzeyde yürütülen Soul Green Programı’nın TR72 bölgesinde (Kayseri, Sivas ve Yozgat) başlatıldığını hatırlatan Sezen, mikro ve küçük işletmeler ile kooperatiflerin başvuru yapabildiğini kaydetti.

“Program kapsamında yüzde 75 ile yüzde 90 arasında mali destek sağlıyoruz. Faizsiz kredi desteği de bu sürece entegre olacak. Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm odaklı bu destek programı, Yozgat’ın yeşil geçiş sürecine katkı sağlayacak” diye konuştu.

Sezen, gündemlerinde yer alan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nın Yozgat için çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: “Her il için dört ana konu belirlendi. Bu konular yerelden gelen ihtiyaçlara göre seçildi. Önceki teşviklerde sadece vergi muafiyetleri ve indirimler vardı. Şimdi hibrit bir model getirildi; nakdi ve hibe desteği de sağlanıyor. Nakdi desteğin miktarı 240 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Bu program hem ülkemiz hem de bölgemiz için çok önemli bir fırsat.”

Sezen, program kapsamında yatırım yapabilecek firmalarla doğrudan temas kurduklarını, Yozgat’ın potansiyelini ulusal ve uluslararası yatırımcılara tanıtarak bölgeye yeni yatırımlar çekmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Sezen, “Amacımız, yerelin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yatırım fırsatlarını ortaya çıkarmak. Böylece bölgemizin sosyal ve ekonomik altyapısını daha güçlü hale getirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.