Coşar, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yürütülen temizlik çalışmalarını daha hijyenik hale getirmek amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade etti.

“Çöp toplama araçlarımıza bağlantısını yaptığımız sistem sayesinde, konteynerlerimizi çöplerle birlikte toplarken aynı anda köpüklü dezenfekte ederek hijyenik hale getiriyoruz” diyen Coşar, şunları kaydetti: “Böylece sokaklarımız daha temiz olurken, oluşabilecek kötü kokuların da önüne geçmiş oluyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede hayatlarını sürdürmeleri için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.”