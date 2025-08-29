Adıgözel, mesajında, Anadolu’nun ebedi vatan olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi ile İstiklal Mücadelesi’nin dönüm noktası Büyük Taarruz’un aynı ayda gerçekleştiğini hatırlatarak, Ağustos ayının son haftasının “Zafer Haftası” olarak büyük bir gururla kutlandığını ifade etti.

Ecdadın 1071’de Malazgirt’te adalet, merhamet ve barışın timsali bir medeniyetin temellerini attığını belirten Adıgözel, “Dünyanın en güçlü devletlerine karşı destansı bir direnişin meyvesi olan Türkiye Cumhuriyeti de Malazgirt’te atılan o sağlam temeller üzerine kurulmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

Aziz milletin, Malazgirt’te başlattığı yürüyüşü Büyük Taarruz’la güçlendirip Cumhuriyet’in kuruluşu ile taçlandırdığını vurgulayan Adıgözel, şunları kaydetti: “Ya İstiklal, Ya İzmihlal tercihi ile baş başa kalan bir milletin, bağımsızlık ve onuru için neleri başarabileceği tüm dünyaya ilan edilmiştir. Sultan Alparslan’ın ‘Şehit olursam üzerimdeki bu beyaz elbise kefenim olsun, zaferi kazanırsak istikbal bizimdir’ sözleri ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Biz, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş ve olmaya devam edecek bir milletiz’ sözlerindeki vurgu aynıdır. Zaman farklı, komutan farklı, düşman farklı ama kan aynı kandır.”

Adıgözel, milletin 15 Temmuz’da gösterdiği kahramanlık ve ekonomik ile siyasi bağımsızlığa yönelik saldırılar karşısında sergilediği birlik ve beraberliğin, iradesine ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

“Bugün bizlere düşen, o büyük mirasa sahip çıkmak; demokrasiye, adalete ve eşitliğe olan inancımızı diri tutmaktır.” diyen Adıgözel, farklı düşüncelerin olabileceğini ancak aynı bayrak altında, aynı geleceğe yürüyen bir millet olunduğunu vurguladı.

Adıgözel, mesajının sonunda Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andığını belirtti.