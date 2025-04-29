4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi kapsamında açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek olan ihaleye ilişkin teklifler, yalnızca EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden elektronik ortamda kabul edilecek.

Yozgat Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından menfez yapım işi için ihale düzenlenecek.

İhale kayıt numarası 2025/605844 olan yapım işi kapsamında, Yeni Sanayi Üzeri Bölgesi, Sarıhacılı Bölgesi ve Bahçeşehir Atış Poligon Bölgesi’nde farklı ölçülerde menfezler inşa edilecek. Söz konusu yapım işi, yer tesliminin ardından 70 takvim günü içerisinde tamamlanacak.

İhaleye katılmak isteyen firmalar, ihale dokümanlarını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirebilecek. Son teklif verme tarihi ise 20 Mayıs 2025 saat 14.00 olarak belirlendi. Tekliflerin açılacağı toplantı, Yozgat Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İhaleye yalnızca yerli istekliler katılabilecek ve teklifler, anahtar teslimi götürü bedel esasına göre hazırlanacak. Geçici teminat bedeli, teklif edilen bedelin en az yüzde 3’ü oranında olacak. Konsorsiyum olarak başvuru yapılması ise kabul edilmeyecek.

İsteklilerin, mesleki yeterliliklerini gösterir iş deneyim belgeleriyle birlikte tekliflerini sunmaları gerekiyor. İhale kapsamında sadece fiyat esasına göre en avantajlı teklif belirlenecek ve elektronik eksiltme uygulanmayacak.

İhale ile ilgili ayrıntılı bilgilere EKAP üzerinden ulaşılabiliyor.