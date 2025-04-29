Yozgat’ın komşusu Nevşehir'de bir aracın kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. N.G., kullandığı 50 AFC 436 plakalı otomobil ile kavşaktaki kırmızı ışıkta durdu.

Hemen arkasından gelen Ö.K. idaresindeki 50 DU 402 plakalı otomobil, duramayarak önündeki araca çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü ve yanında bulunan bir kişi, Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.