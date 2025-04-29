Yozgat Valiliği, 2016 yılı öncesinde düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresinin 31 Temmuz 2025 tarihinde sona ereceğini duyurarak, vatandaşlara bir an önce başvuru yapmaları çağrısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, son başvuru tarihine yaklaşılmasıyla birlikte nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanabileceği uyarısında bulunularak, vatandaşların işlemlerini zamanında gerçekleştirmesi gerektiği vurgulandı.

Sürücü belgesi yenileme işlemleri için Alo 199 hattı, randevu.nvi.gov.tr adresi veya e-Devlet sistemi üzerinden randevu alınabileceği belirtilen açıklamada, “Yoğunluktan etkilenmemek için vatandaşlarımızın en kısa sürede başvurularını tamamlamaları önem arz etmektedir.” ifadelerine yer verildi.