2024-2025 eğitim ve öğretim yılı okul sporları faaliyetleri kapsamında 28-30 Nisan tarihleri arasında Rize’de düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olan Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Betül Zehra Karadavut, Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’ı makamında ziyaret etti.

"YOZGAT’A BÜYÜK GURUR YAŞATTI"

Türkiye genelinden çok sayıda başarılı sporcunun katıldığı şampiyonada elde ettiği dereceyle hem okulunu hem de Yozgat’ı gururlandıran Karadavut, yoğun antrenman sürecinin meyvesini alarak büyük bir başarıya imza attı.

"BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUZ"

İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, elde edilen bu başarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Öğrencimiz Betül Zehra Karadavut’u ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.