Başkan Aydoğmuş, yaşanan olayı “alçakça” olarak nitelendirdi ve saldırıyı şiddetle kınadı.

Aydoğmuş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan alçakça saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Bu tür saldırılar, sadece şahıslara değil; ülkemizin demokrasisine, ifade özgürlüğüne ve siyasi ahlakına yapılmış bir tehdittir.”

Siyasetçilere ve gazetecilere yönelik artan saldırıların karşısında iktidarın yeterince tavır almadığını vurgulayan Başkan Aydoğmuş, şu uyarılarda bulundu: “Bugüne kadar hükümet, siyasetçilere ve gazetecilere yönelik saldırılar karşısında çoğunlukla sessiz kalmıştır. Eğer bu saldırılar karşısında yine susulursa, bu tavır saldırıları meşru hâle getirir. Devletin sahibi yalnızca iktidar değildir; bu devlet hepimizindir. Hukukun üstünlüğü ve kamu düzeni, kişisel ya da partisel tercihlere göre değil; adaletin evrensel ilkelerine göre işletilmelidir.”

Aydoğmuş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Artık yeter! Suçlular korunmasın, gereken cezalar mutlaka ve gecikmeden verilsin. Şiddeti siyaset malzemesi yapan zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sayın Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu tehlikeli gidişata karşı tüm sorumluları aklıselim ve adaletli davranmaya davet ediyorum.”