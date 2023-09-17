Yozgat'a gelince nereyi gezeceğim ve neyi tatmam gerekir diye düşünenler için Yozgat'a gelindiğinde görülmeden ve tadılmadan gidilmemesi gereken yerleri sıraladık. İşte detaylar:

ÇAPANOĞLU CAMİ

Çapanoğlu (Büyük) Cami, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Avrupa etkisinde ortaya çıkan Türk mimari tarzının Anadolu’daki önemli örneklerinden biridir. Görmeden gitme.

SAAT KULESİ

Yozgat şehir merkezindeki bu heybetli ve asırlık kule şehrin sembollerinden bir tanesidir.

YOZGAT ARKEOLOJİ MÜZESİ

Arkeolojik eserler, etnografik eserler, 19. yüzyıl resim sanatının nadide örnekleri bu müzede sergilenir. Ziyaret etmeden gitme.

BAZİLİKA THERMA

2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınan Sarıkaya Roma Hamamı ya da diğer adıyla Kral Kızı Hamamı, Roma Dönemi'ne aittir.

KERKENES HARABELERİ (KAYIP ŞEHİR PTERİA)

Şehrin Demir Çağı'nda MÖ 600 yıllarında Medler tarafından kurulduğu tahmin edilse de 2003 kazı sezonunda Frigce yazıtlar bulunması, kentin bir Frig yerleşimi olabileceğini de gösterir.

ÇAMLIK MİLLİ PARKI

Yozgat denince ilk akla gelen yerlerdendir. Kısaca Çamlık adıyla bilinen bu yer, bitki örtüsü, su kaynakları ve ulu ağaçları ile ünlüdür. Doğa yürüyüşü yapmadan gitme.

PARMAK ÇÖREĞİ

Yozgat’a özel bir ekmek türüdür. Hakkıyla yapılması için hamur kıvamının ve pişme kıvamı ile usullerinin çok iyi bilinmesi gerekir.

ARABAŞI

Arabaşı, Yozgat’a has olan ve soğuk kış gecelerinin vazgeçilmezlerinden biri ve şehrin ise en önemli yöresel yemeklerinden biridir. Kışın geldiğinizde arabaşı çorbasını içmeden, hamurunu yutmadan gitme.

TERMAL ZENGİNLİKLER

Sorgun ve Sarıkaya ilçelerindeki zengin termal tesislerde şifalı sulara dokumadan gitme.

ÇEKEREK LAVANTA ADASI

Çekerek Lavanta Adasında lavantalar görsel şölen sunarken, lavanta kokusu ile huzur bulacaksınız. Lavanta adasında lavantalarla süslü salıncaklarımızda çocukluğunuza yolculuk etmeden gitme.

MUHTEŞEM LEZZET ÇANAK PEYNİRİ

Kuma gömülerek, özel maya ile yapılan Yozgat Çanak Peyniri’ni tatmadan gitme.

ULUKAVAK ANIT AĞACI

Akdağmadeni ilçesindeki Karadikmen Köyü’nde Meşe Anıt Ağacını, Çekerek ilçesi Kamışçık Köyünde Ulukavak Anıt Ağacını görmeden gitme. (Haber Merkezi)