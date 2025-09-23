Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Dünya Bankası kredisiyle finanse edilecek su temini ve kanalizasyon şebekesi yapım işi ihaleye çıkarıldı. Teklifler 30 Ekim 2025 tarihine kadar kabul edilecek.

Dünya Bankası Kredisiyle Gerçekleştirilecek

Yerköy Belediye Başkanlığı, İLBANK aracılığıyla sağlanan Dünya Bankası kredisi kapsamında “Sürdürülebilir Şehirler Projesi II – Ek Finansman” çerçevesinde Yerköy Su Temini ve Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi için ihale sürecini başlattı.

İhale Tarihi ve Şartları

İhale kapsamındaki tekliflerin 30 Ekim 2025 günü saat 14.30’a kadar Yerköy Belediye Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekiyor. Teklifler aynı gün saat 15.00’te teklif sahiplerinin temsilcilerinin katılımıyla açılacak.

Tekliflerin geçerlilik süresi 119 takvim günü olacak. Katılımcılardan 3 milyon 600 bin lira veya eşdeğer tutarda geçici teminat talep edilecek.

Detaylar İnternet Üzerinden Erişilebilecek

İhale ile ilgili ayrıntılı bilgilere Yerköy Belediyesi’nin internet sitesi www.yerkoy.bel.tr, İLBANK’ın sitesi www.ilbank.gov.tr ve Kamu İhale Kurumu’nun elektronik platformu ekap.kik.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.

Başvuru Adresi

Başvurular, Yerköy Belediye Başkanlığı, Haşim Kılıç Mahallesi, Belediye Caddesi No:3, 66900 Yerköy/Yozgat adresine yapılacak.

İletişim için +90 354 516 24 45 numaralı telefon, +90 354 526 43 14 numaralı faks ve [email protected] e-posta adresi kullanılabilecek.