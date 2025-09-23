Devlete ait huzurevlerininin fiyat tarifesi geçen aya oranla üç kattan fazla arttı. Devlete ait huzur evlerinin aylık fiyatı dokuz bin liranın üzerine çıktı. Artan maliyetlere dikkat çekiliyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı devlete ait huzurevlerinin aylık ücreti çift kişilik odada bir kişi için 3 bin 100 liradan, 9 bin 300 liraya çıktı. Tek kişilik odalardaysa fiyat 3 bin 500 liradan 10 bin 600 liraya yükseldi.

Türkiye Hızla Yaşlanıyor

Bilim insanları Türkiye'nin dünyada en hızlı yaşlanan ikinci nüfus olduğuna dikkat çekiyor ve 2050 yılında her dört kişiden birinin yaşlı olacağını vurguluyor. Rakamlar huzurevlerinde kalan yaşı sayısının da giderek arttığını ve bakanlığa bağlı olanlarda doluluk oranlarının yüzde doksanın üzerine çıktığını gösteriyor.

Maliyetler Artıyor 30 bin, 40 bin TL Oldu

Özel huzurevi işletmecisi Fikret Bayrak, "Bu insanların rutin, aylık tahlillerinin yapılması lazım, sürekli doktor kontrolü olması lazım, hemşireler tarafından vital takiplerinin yapılması lazım, ilaçlarının takip edilmesi lazım. Bunlar hepsi maliyet... Yani gıda fiyatlarının çok yüksek olduğu, sağlık giderlerinin çok yüksek olduğu bir ülkede bunları zaten çok cuzi maliyetlere elde etme şansına sahip değilsiniz. Devlet huzur evleri ciddi şekilde sübvanse ediliyordu. Maliyetlerin 30 bin lira, kırk bin lira olduğu bir ülkede devlet bunlara üç bin liraya, beş bin liraya bakmaya çalışıyordu." diye konuştu.

Kimler Huzur Evinden Yararlanabiliyor

60 yaş üzeri bir kişinin devlete ait huzurevinde kalabilmesi için, kendi kendine bakabilmesi, akli sağlığının yerinde olması gibi şartlar da bulunuyor. Ailesiyle kendisinin geliri ve parası olmadığının tespit edilmesi durumunda da, yaşlı kişi devlete ait huzurevinde ücretsiz kalabiliyor.