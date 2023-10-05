Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, Türkiye'nin yerli ve milli ilk elektrikli otomobili TOGG'u teslim almanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Erkekli yaptığı açıklamada, “Yerli ve milli elektrikli otomobili borsamıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemiz ekonomisine ve sanayisine ışık tutan TOGG’un ülkemize kazandırılmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, ülkemizin yerli ve milli ilk elektrikli otomobil fabrikasının kurulmasında etkin rol oynayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na, bakanlarımıza, tüm yatırımcı kuruluşlarımıza, TOGG çalışanlara ve emeği geçen herkese Borsamız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Borsamıza ve Yozgat’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.