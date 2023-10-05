SORGED tarafından 7 Ekim Cumartesi günü Çamlık Milli Parkı’nda “Çevre Eğitimi” düzenlenecek.

Çevre eğitiminin temel amacından bahseden SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Çevreye duyarlı ve çevre koruma konusunda olumlu tutum ve davranışlara sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Katılımcıları çevre konusunda bilinçlendirmek, bu konuda yeterli bilgi ve beceri kazandırmak, olumlu yönde kalıcı tutum ve davranışlar sergileyebilmelerine yardımcı olmak ve en önemlisi etkin katılımlarını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Çevre eğitimine ait detayları paylaşan Başkan Uğuz şu ifadeleri kullandı, “Eğitim 10.30'da başlayıp, 16.00'de sona erecektir. Sorgun'dan katılacak gençlerimiz için ücretsiz servisimiz olacaktır. Katılımcıların öğle yemeği, çay, kahve ve ikramlar ücretsiz karşılanacaktır. Çevre Eğitimi sonrasında Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü düzenlenecektir. Programa katılan katılımcılara Dijital Katılım Belgesi verilecektir. Çevre eğitimine kontenjanımız 20 katılımcı ile sınırlıdır. Kontenjanının dolması ile başvuru formu kapatılacaktır. Dolayısıyla lütfen başvurunuzu en kısa sürede yapınız. Başvurusu olumlu olan katılımcılara zirve programı hakkında mesaj gönderilecektir.” (Melike Aslı Arslan)