Yozgat nüfusu bir önceki yıla göre 7.538 azalmıştır.

Yüzde olarak 1,79 düşüş yaşanmıştır.

2024 Yozgat Nüfusu verileri;

Yozgat nüfusu 2024 yılına göre 413.161'dir.

Bu nüfus erkelerde 207.294, kadınlarda 205.867

Yüzde olarak ise: %50,17 erkek, %49,83 kadındır.

Yozgat Nüfusu 2024 Verilerine İlçelerin Dağılımı;

Alfabetik sıraya göre Yozgat ilçeleri listesi. Yozgat ilinde toplam 14 ilçe bulunmaktadır.

Sorgun: 80.095

Akdağmadeni: 39.758

Boğazlıyan: 34.670

Yerköy: 33.069

Sarıkaya: 31.000

Çekerek: 18.401

Şefaatli: 14.184

Çayıralan: 12.054

Saraykent: 11.369

Kadışehri: 10.080

Aydıncık: 9.696

Yenifakılı: 5.095

Çandır: 4.385