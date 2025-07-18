Yozgat nüfusu bir önceki yıla göre 7.538 azalmıştır.
Yüzde olarak 1,79 düşüş yaşanmıştır.
2024 Yozgat Nüfusu verileri;
Yozgat nüfusu 2024 yılına göre 413.161'dir.
Bu nüfus erkelerde 207.294, kadınlarda 205.867
Yüzde olarak ise: %50,17 erkek, %49,83 kadındır.
Yozgat Nüfusu 2024 Verilerine İlçelerin Dağılımı;
Alfabetik sıraya göre Yozgat ilçeleri listesi. Yozgat ilinde toplam 14 ilçe bulunmaktadır.
Sorgun: 80.095
Akdağmadeni: 39.758
Boğazlıyan: 34.670
Yerköy: 33.069
Sarıkaya: 31.000
Çekerek: 18.401
Şefaatli: 14.184
Çayıralan: 12.054
Saraykent: 11.369
Kadışehri: 10.080
Aydıncık: 9.696
Yenifakılı: 5.095
Çandır: 4.385