Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yapımına başlanan İl Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binası ve tesislerinde incelemelerde bulundu.

Vali Özkan, çalışmalar hakkında İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç’tan bilgi aldı. İnşaatın ilerleyişini yerinde değerlendiren Özkan, projenin tamamlanmasıyla birlikte jandarma teşkilatının daha modern ve donanımlı bir hizmet binasına kavuşacağını belirtti.

Yetkililer, yeni hizmet binası ve tesislerinin hem personel için daha uygun çalışma koşulları sağlayacağını hem de vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini artıracağını ifade etti.