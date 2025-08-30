Yozgat'ta öyle bir iş yapıyor ki: 16 yıldır alanında tek
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yapımına başlanan İl Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binası ve tesislerinde incelemelerde bulundu.

Yozgat Valisi Tesislerde Incelemeler Yaptı! (3)

Vali Özkan, çalışmalar hakkında İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç’tan bilgi aldı. İnşaatın ilerleyişini yerinde değerlendiren Özkan, projenin tamamlanmasıyla birlikte jandarma teşkilatının daha modern ve donanımlı bir hizmet binasına kavuşacağını belirtti.

Yozgat Valisi Tesislerde Incelemeler Yaptı! (2)

Yetkililer, yeni hizmet binası ve tesislerinin hem personel için daha uygun çalışma koşulları sağlayacağını hem de vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini artıracağını ifade etti.

Muhabir: Nisa Eraslan