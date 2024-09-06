Şehit Polis Memuru Adem Cankurtaran’ın babası Azmi Cankurtaran, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Vali Mehmet Ali Özkan, 2015 yılında Iğdır’da şehit olan Polis Memuru Adem Cankurtaran’ın babası Azmi Cankurtaran, Valilik Eski Yazı İşleri Müdürü Metin Uyar ve Osmanpaşa Köyü Muhtarı Şahin Dursun’u makamında misafir etti.

Vali Özkan, devletin tüm kurum ve imkanları ile şehit ailelerinin yanında olduklarını belirterek, şehide Allah’tan rahmet, şehidin babasına sabırlar diledi.