Yerköy Belediyesi 2024 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Fatih Arslan başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantı ile ilgili Başkan Fatih Arslan, “2024 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantımızı Belediye Meclis Üyelerimizin katılımlarıyla gerçekleştik" şeklinde konuştu.

Arslan, "Meclis üyelerimizle birlikte ilçemize en güzel hizmetleri getirmek için çalışmaya, Yerköy’ün ve Yerköylü hemşehrilerimizin menfaatlerini gözetmeye devam edeceğiz. 2024 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantımızda alınan kararların ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.