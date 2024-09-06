Ekonomist Murat Sağman, ekonomi dünyasında yaptığı yorumlarla dikkat çeken isimlerden biri. 1972 yılında Paris’te doğan Sağman, ekonomi alanındaki engin bilgi birikimi ve deneyimiyle öne çıkıyor. Murat Sağman, Bilgi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmasının yanı sıra, Türkiye’nin önemli ekonomi kanallarında da sıkça yorumlar yapmaktadır. Peki, Murat Sağman kimdir ve kariyerinde hangi adımları atmıştır?

MURAT SAĞMAN’IN EĞİTİM VE KARİYER BAŞLANGICI

Murat Sağman, 1992 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra Fransa’ya giderek Sorbonne Üniversitesi’nde Ekonomi ve Finans bölümlerini dereceyle bitirdi. Yine aynı üniversitede Banka ve Finans üzerine yüksek lisans yaparak bu alanda derin bir uzmanlık kazandı. Kariyerine 1997 yılında Paris’te Credit Lyonnais Hazine Bölümü ve Paris Borsası’nda başlayan Sağman, daha sonra Türkiye’ye dönerek Alfa Menkul Değerler’de çalışmaya başladı.

ULUSLARARASI DENEYİMLER VE BAŞARILAR

2000 yılında ABD Nasdaq borsasında Trader olarak görev yapan Sağman, burada 2000 kişi arasından seçilmiş başarılı bir isim olarak dikkat çekti. 2002 yılında Paris Refco’da ABD Piyasaları Başkanlığı görevini üstlendi. Türkiye’ye döndüğünde Akbank Private Banking bünyesinde yatırım yöneticisi olarak çalıştı. Finansbank'ta Özel Bankacılık Müdürü olarak görev yaparken, 2011-2015 yılları arasında Notus Portföy Yönetimi’nin kurucu ortağı ve genel müdürü olarak kariyerini sürdürdü. Şirket, daha sonra İtalya’nın en büyük portföy şirketlerinden biri olan Azimut Grubu’na satıldı.

AKADEMİK VE PROFESYONEL ÇALIŞMALARI

Murat Sağman, 2008 yılında Türkiye’den Avrupa Özel Bankacılık Konferansı’na davet edilen ilk konuşmacı oldu. Ayrıca Yale Üniversitesi’nde Türkiye’den çağırılan ilk finans konuşmacısı olarak da dikkat çekti. 2016 yılından beri Bilgi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ders vermekte olan Sağman, aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği Eğitmen kadrosunda yer alıyor.

MEDYA VE STK KATKILARI

Murat Sağman, 2005 yılından bu yana televizyonlarda ekonomi ve piyasalar hakkında yorumlar yapıyor. Bloomberg HT’nin de 2011-2016 yılları arasında daimi yorumcusu olarak görev yaptı. Galatasaray camiasına olan bağlılığı ile bilinen Sağman, Galatasaray TV Yayıncılık Yönetim Kurulu Üyesi ve Galatasaray Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Sağman, TÜSİAD Ekonomik Analiz Çalışma Grubu Üyesi, Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Ekonomi Danışmanı ve FODER (Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi gibi birçok önemli görevde yer almıştır.

Murat Sağman, Fransızca, İngilizce, Almanca ve İtalyanca dillerini bilmekte olup, ekonomi dünyasında başarılı kariyerine devam etmektedir.