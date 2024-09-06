Çekerek Belediye Başkanı Üzeyir İnce, Ahşap İmalat Atölyesi'ni ziyaret etti.

Ahşap İmalat Atölyesi'nde incelemede bulunan Belediye Başkanı Üzeyir İnce, yetkililerden atölye hakkında bilgi aldı.

“AHŞAP ATÖLYESİ ÜRETİME DEVAM EDİYOR”

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan İnce, “‘Üretken Belediyecilik’ anlayışı ile hareket ederek, ilçemizin estetik ve fonksiyonel ihtiyacını karşılamak amacıyla, parklarda, caddelerde, meydanlarda ilçemizin ve belediye sosyal tesislerimizin ihtiyacı olan ahşap ürünlerini; masa, sandalye, dekoratif ürünler, kamelya, bank gibi ihtiyaçlarını atölyemizde daha ekonomik bir şekilde üretiyoruz. İlçemizin her geçen gün daha güzel ve yaşanabilir bir hale gelmesi için, Ahşap İmalat Atölyesi'nin sunduğu bu değerli hizmetlerle vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi sürdürüyoruz” dedi.