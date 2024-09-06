İoanna Kuçuradi, felsefe dünyasında adını altın harflerle yazdırmış önemli bir Türk akademisyen ve düşünürdür. Rum kökenli bir ailenin çocuğu olan Kuçuradi, İstanbul’da 4 Ekim 1936 tarihinde doğdu. Eğitim hayatına Zapyon Kız Lisesi’nde başlayan Kuçuradi, 1954 yılında buradan mezun oldu. 1959 yılında ise İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü bitirerek felsefe alanındaki yolculuğuna ilk adımını attı.

Akademik kariyerine hızla ilerleyen Kuçuradi, 1965 yılında doktora derecesini aldıktan sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde görev yapmaya başladı. 1970 yılında doçent olan Kuçuradi, profesör unvanını ise 1978 yılında kazandı. Boston’da düzenlenen bir toplantı sonucunda Dünya Felsefe Federasyonları Başkanlığına seçilerek bu görevi üstlenen ilk Türk ve ilk kadın oldu.

Hacettepe Üniversitesi’nde 1969 yılında Felsefe Bölümü’nü kurması, Kuçuradi’nin en önemli katkılarından biri olmuştur. 2003 yılına kadar bu bölümün başkanlığını yürüten Kuçuradi, aynı zamanda 1997 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin müdürü olarak görev yapmıştır. Bu merkezin UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü’nün başında da bulunan Kuçuradi, insan hakları ve etik konularında öncü çalışmalarıyla tanınmaktadır.

2006 yılında Maltepe Üniversitesi’ne atanan Kuçuradi, burada da felsefe bölümünde dersler vermeye ve İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yöneticiliğini yapmaya devam etmektedir.

ESERLERİ

İoanna Kuçuradi, felsefi düşüncelerini eserlerine de yansıtmış bir yazardır. Önemli eserleri arasında “Perdenin Arkası – Şiirler”, “Max Scheler ve Nietzsche’de Trajik”, “İnsan ve Değerleri”, “Etik” ve “Yüzyılımızda İnsan Felsefesi” gibi çalışmalar yer almaktadır. Özellikle etik ve insan hakları üzerine yaptığı çalışmalar, felsefe dünyasında geniş yankı uyandırmıştır.

Kuçuradi’nin yaşamı ve eserleri, felsefe ile insan hakları arasında kurduğu köprü ile derin bir iz bırakmıştır. Hem Türkiye’de hem de uluslararası platformda saygın bir isim olan İoanna Kuçuradi, akademik çalışmalarına ve felsefe dünyasına katkı sunmaya devam etmektedir.