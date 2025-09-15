Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, vatandaşların sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor.

Valilik makamında gerçekleştirilen görüşmelerde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Özkan, dile getirilen konuları titizlikle dinleyerek vatandaş odaklı bir yaklaşımla talepleri aldı.

Vali Özkan, görüşmeler sırasında vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerinin kendileri için öncelikli olduğunu belirterek, “Kapımız hemşehrilerimize her zaman açıktır. Bizim görevimiz vatandaşlarımızın yanında olmak, sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmektir” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar tarafından iletilen taleplerin çözümü için ilgili kurum yetkililerine talimat veren Vali Özkan, sorunların hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesi amacıyla bürokratların gerekli adımların atılması talep edildiğini söyledi.

Bu tür görüşmelerin vatandaşların devlete olan güvenini güçlendirdiğini ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağladığını kaydeden Vali Özkan, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak sorunları ilk ağızdan dinlemesinin önemli olduğunu dile getirdi.