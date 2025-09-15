Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 2025 yılı norm kadro güncelleme işlemleri kapsamında İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak başkanlığında, Müdürlüğün Bozok Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Müdür Yardımcısı Selçuk Doğandemir, Şube Müdürü Işık Gün, İlçe Millî Eğitim Müdürleri, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri ve Atama Birimi Şefleri katıldı.

Toplantıda, norm kadro güncelleme sürecine ilişkin işleyiş ayrıntılı olarak değerlendirildi. Katılımcılara uygulama esasları aktarılarak, yapılacak çalışmaların planlaması üzerinde duruldu. Eğitim kurumlarının yönetim ve öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik sürecin verimli yürütülmesi hedeflendi.

İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, norm kadro güncelleme işlemlerinin eğitim kurumlarının planlama ve yönetimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Toplantının, sürecin sağlıklı ve düzenli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.