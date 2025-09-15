Sorgun’a bağlı Doğankent Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında, karakola anız yakıldığı ihbarı ulaştı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, arazide anız yangını olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemelerde, yangının M.Ö. isimli şahıs tarafından çıkarıldığı belirlendi. Bölgeyi kendisi söndüren M.Ö.’ye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereği “Emre Aykırı Davranış”tan 2 bin 953 lira idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili tutanak Sorgun Kaymakamlığı’na gönderildi. Jandarma yetkilileri, özellikle anız yakmanın hem tarımsal zararlara hem de çevreye ciddi riskler oluşturduğunu belirterek, vatandaşları bu konuda daha dikkatli olmaları yönünde uyardı.