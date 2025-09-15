Beşiktaş'ta, 29 kişinin hayatını yitirdiği gece kulüpte ortaya çıkan yangına ilişkin davanın görüldüğüne devam edildi.

Kişilerin iş yeri sahiplerinin de yer aldığı 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı duruşma 3 Kasım Pazartesi günü ertelendi.

Beşiktaş'ta gece kulübünün faaliyetleri sırasında ortaya çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangına ilişkin davanın duruşmasının görülmesine Silivri'de devam edildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda görülen duruşmaya, 4'ü tutuklu sanık, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, şüphelilerin kusurlarının belirlenmesi için beklenen ek bilirkişi raporunun henüz gelmediğini duyurdu. Savcılık ise, tutuklu sanıklarının tutukluluk hallerinin devamını ve tutuksuz sanıklardan Fatma Dörtgül'ün tutuklanması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş ve Mehmet Memduh Ceylan'ın tutukluluk hallerinin devamına, bazı tutuksuz sanıkların takibini ise reddine karar verdi.