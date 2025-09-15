Yozgat Şehir Hastanesi, 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü kapsamında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla farkındalık standı kurdu.

Hastane girişinde kurulan stantta, lenfoma hastalığına dikkat çekilerek erken teşhisin önemi vurgulandı.

Etkinliğe Yozgat Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, Dahiliye Hekimi Uz. Dr. Selahattin Üstünel ve Eğitim Birimi hemşireleri katıldı. Vatandaşlara broşürler dağıtılarak lenfoma hakkında bilgilendirici içerikler sunuldu.

Farkındalık çalışmaları kapsamında konuşan Dahiliye Uzmanı Dr. Selahattin Üstünel, lenfomanın bağışıklık sistemini etkileyen bir kanser türü olduğunu belirtti. Dr. Üstünel, “Lenfoma, lenf bezlerinde şişlik, gece terlemeleri, açıklanamayan kilo kaybı ve sürekli yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Erken teşhis, tedavi sürecinde oldukça belirleyici bir rol oynar. Günümüzde birçok lenfoma türü, modern tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınabilmektedir” dedi.

Yozgat Şehir Hastanesi yönetimi, toplum sağlığına yönelik bilgilendirme çalışmalarının sürekli olarak devam edeceğini belirtti.