Yozgat’ta mera iyileştirmesi kapsamında 20 adet sıvat alımı için sözleşme imzalandı.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, mera rehabilitasyonu ve yönetimi kapsamında yürütülen “Mera İyileştirmesi” projesi kapsamında 20 adet sıvat alımı için sözleşme imzalandığını duyurdu.

Tulip (Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi) kapsamında, 26 Ağustos 2025 tarihinde TR-CEKEREK RST-500280-GO-RFQ referans numarası ile gerçekleştirilen ihale, Dünya Bankası satın alma esas ve usullerine göre yapıldı. İhaleyi Dalgıçlar Hazır Beton A.Ş. adlı firma kazandı.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk ve firma yetkilisi arasında sözleşme imzalanarak 20 adet sıvat alımı resmiyet kazandı. Alınan sıvatların, Çekerek Havza Projesi kapsamında Merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, Kadışehri ve Saraykent ilçelerine bağlı köylerde dağıtımı gerçekleştirilecek.

Yetkililer, mera rehabilitasyonu ve sıvat uygulamalarıyla hayvanların su ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra meraların verimli ve sürdürülebilir kullanımının sağlanacağını belirtti. Projenin bölgedeki kırsal kalkınmaya ve hayvancılığın desteklenmesine önemli katkı sunması bekleniyor.