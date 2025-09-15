Kayseri Şeker, 2025-2026 kampanya dönemi öncesinde yöneticilerin katılımıyla koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, ilgili tüm birimler kapsamlı sunumlarını paylaşarak süreçleri ve önceki dönemlerin değerlendirmelerini aktardı. Katılımcılar, üretim, lojistik, pazarlama ve kalite kontrol başta olmak üzere tüm süreçlerdeki planlamaları gözden geçirdi.

Kayseri Şeker’in yeni kampanya dönemi için belirlenen hedef ve stratejileri de toplantıda ele alındı. Toplantıya katılan yöneticiler, süreçlerin daha verimli ve koordineli yürütülmesi için önerilerde bulundu.

Kayseri Şeker yetkilileri, toplantının yeni dönemde başarılı çalışmalara vesile olmasını dileyerek, tüm birimlerin iş birliği içinde çalışmasının önemine dikkat çekti.