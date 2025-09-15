18 yaşındaki Töre Kurt, evinin banyosunda av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 18 yaşındaki Kurt, evinin banyosunda av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Sakallı Mahallesi Beykaya Mezrası’nda gerçekleşti.

Ailesi tarafından banyoda hareketsiz bulunan genç kadının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Kurt’un hayatını yitirdiği belirlendi. Bağlar Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler, evde ve olay yerinde detaylı inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre Kurt’un av tüfeğiyle vurulduğu tespit edildi.

Olay yeri incelemelerinin ardından Kurt’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopside ölüm nedeninin kesinleşmesi bekleniyor.