Standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün ardından gerileme görülürken diğer yandan toplam işlem hacmi 12 milyar 581 milyon 95 bin 547,54 lira, işlem miktarı ise 2 bin 575,89 kilogram oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 4 milyon 920 bin liradan tamamlamıştı.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 788 bin lira, en yüksek 4 milyon 939 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,02 azalışla 4 milyon 919 bin lira oldu.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 12 milyar 581 milyon 95 bin 547,54 lira, işlem miktarı ise 2 bin 575,89 kilogram oldu.

Yozgat İl Başkanı Kandemir’den kapatılan okul açıklaması!
Yozgat İl Başkanı Kandemir’den kapatılan okul açıklaması!
İçeriği Görüntüle

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 10 milyon 567 bin 646,11 lira olarak duyuruldu.

Kaynak: Haber Merkezi