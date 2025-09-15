Yozgat Valiliği, vatandaşların çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularını en yakın nüfus müdürlüklerinden yapabileceklerini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, çipli T.C. kimlik kartlarının yaşamı kolaylaştırdığı, daha hızlı hizmet alınmasına imkân tanıdığı ve kolay taşınabilir olduğu belirtildi.

Kimlik kartlarının üstün güvenlikli ve taklit edilemez yapıda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların başvurularını zaman kaybetmeden nüfus müdürlüklerine yapmaları gerektiği ifade edildi.