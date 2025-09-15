Kızılcık Şerbeti dizi senaristi göz altına alındı!
Yozgat Valiliği, bisiklet ve motosiklet kullanan vatandaşlara “Kaskınızı takın, yola güvenle bakın” çağrısında bulundu.

Yozgat Valiliği Uyardı Kaskınızı Takın! (3)

Valilik açıklamasında, vatandaşların trafik güvenliği için bisiklet ve motosiklet kullanırken mutlaka kask takmaları gerektiği hatırlatıldı.

Yozgat Valiliği Uyardı Kaskınızı Takın! (1)

Vatandaşların hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için trafik kurallarına uymaları gerektiği ifade edilen açıklamada, ailelerin de bu konuda çocuklarına destek olmaları gerektiği kaydedildi.

Muhabir: Yasin Nazım Kayhan