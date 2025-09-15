Yozgat Valiliği, bisiklet ve motosiklet kullanan vatandaşlara “Kaskınızı takın, yola güvenle bakın” çağrısında bulundu.

Valilik açıklamasında, vatandaşların trafik güvenliği için bisiklet ve motosiklet kullanırken mutlaka kask takmaları gerektiği hatırlatıldı.

Vatandaşların hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için trafik kurallarına uymaları gerektiği ifade edilen açıklamada, ailelerin de bu konuda çocuklarına destek olmaları gerektiği kaydedildi.