Yozgat Valiliği, şehir genelinde abartı egzoz kullanımı ve yüksek sesli müzik dinlemenin huzur ve sükûneti olumsuz etkilediğini bildirerek, vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Valilikten yapılan açıklamada, özellikle gece saatlerinde araçlardaki abartı egzoz ve yüksek sesli müzik kullanımının vatandaşları rahatsız ettiği belirtildi.

Açıklamada, abartı egzoz kullanımının sağlık ve toplum sağlığına zarar verdiği, çevre kirliliğine neden olduğu ve yasal olarak yasak olduğu vurgulandı. Yüksek sesle müzik dinlemenin de halkın huzurunu bozduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada; “Abartı egzoz kullanımı ve yüksek sesli müzik dinlenmesi, ilimiz genelinde huzur ve sükûneti olumsuz etkilemekte. Bu durum, özellikle gece saatlerinde vatandaşlarımızın rahatsız olmasına yol açmaktadır. Emniyet birimlerimiz bu konuda denetimlerini artırarak sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın da, toplumsal yaşamı koruma adına, duyarlı davranmalarını rica ediyoruz. Şikayet ve ihbar: Abartı egzoz ve yüksek sesle müzik gibi rahatsızlık veren durumlarla karşılaştığınızda, ilgili birimlere 112 Acil Çağrı Merkezi Hattı üzerinden ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayalım ki, huzurlu ve yaşanabilir bir Yozgat için hep birlikte çalışmalıyız” denildi.