Türkiye genelinde son yıllarda artan kuraklık tehdidi ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle alarm zilleri çalarken, Yozgat Valiliği’nden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Valilik, toplumun tüm kesimlerine yönelik yaptığı uyarıda suyun değerine vurgu yaparak vatandaşları bilinçli su tüketimine davet etti.

“Su hayattır, boşa akıtma! Bir damla bile önemli. Sen de suyu bilinçli kullan, geleceği koru” başlığıyla yapılan açıklamada, su kaynaklarının tükenebilir olduğuna dikkat çekildi.

Kuraklık Alanında Uyarı

Yozgat Valiliği’nin açıklamasında, son yıllarda yağış miktarlarında yaşanan ciddi düşüş ve su rezervlerindeki azalma nedeniyle yaşanan su kıtlığına dikkat çekilerek, bu durumun yalnızca kırsal değil, kent merkezlerini de etkilediği ifade edildi.

Açıklamada, “İklim değişikliği, düzensiz yağışlar ve artan nüfusla birlikte su tüketiminde yaşanan artış; hem günlük yaşamı hem de tarımsal üretimi tehdit etmeye başlamıştır. Bu sebeple her vatandaşın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi hayati önem taşımaktadır” denildi.

Valilik Herkesin Sorumlu Olmasını Açıkladı

Yozgat Valiliği, suyun yalnızca bireysel kullanım için değil; tarım, enerji üretimi, sanayi ve ekosistem dengesi açısından da vazgeçilmez bir kaynak olduğunu hatırlattı. Açıklamada, küçük önlemlerin büyük farklar yaratabileceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Muslukları gereksiz yere açık bırakmamak, damlatan muslukları vakit kaybetmeden onarmak, kısa süreli duşlar almak, su tasarruflu armatürler ve cihazlar kullanmak gibi basit ama etkili alışkanlıklarla, gelecek nesillerin suya erişimini güvence altına almak mümkün.”

Vatandaşlar ve Kurumlara Görevler Verildi

Valilik açıklamasında yalnızca bireysel değil, kurumsal düzeyde de su tasarrufuna dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Kamu kurumlarına ve yerel yönetimlere de su kullanımına ilişkin denetimleri artırma ve örnek olma çağrısı yapıldı.

“Suyun kıymetini yalnızca yokluğunda anlamak yerine, bugün harekete geçerek tasarrufu bir yaşam biçimi haline getirmeliyiz. Özellikle tarımda, bahçe sulamalarında ve temizlikte kullanılan suyun verimli ve kontrollü bir şekilde değerlendirilmesi artık bir seçenek değil, zorunluluktur.”

Farkındalık Kampanya Çalışması

Valilik, önümüzdeki süreçte özellikle okullarda, camilerde, kamu kurumlarında ve sosyal medya platformlarında su tasarrufu bilincini artırmaya yönelik eğitim, afiş, seminer ve kampanyalar düzenleyeceklerini de duyurdu.

“Toplumsal duyarlılığın artırılması için tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve medya organlarının iş birliği içinde hareket etmesi sağlanacaktır” denilen açıklamada, il genelinde çocuklara yönelik eğitim materyalleri ve su tasarrufu kitapçıklarının da dağıtılacağı bildirildi.

Açıklamanın sonunda ise şu çarpıcı mesaj tekrar vurgulandı: “Unutmayalım, dünyada her geçen gün suya erişim zorlaşıyor. Şimdi alınacak önlemlerle, yarının susuzluğunu önlemek elimizde. Her damla değerli. Su hayattır, boşa akıtma!”