Kurulan Pazar yerlerinde alışveriş yapılırken nakit para sorunu artık bitiyor. Türkiye de çok fazla pazarcıyı da ilgilendiren bu sorunun çözümünde yeni bir uygulama için adımlar atıldı.

Pazarlarda POS cihazı kullanımı zorunlu olması hedefleniyor.

Pazarda Nakit Parası Bulunmayanlara Müjde

Uygulanan bu yeni sistem sayesinde vatandaşlar, pazar alışverişini kredi veya banka kartıyla rahatlıkla uygulayabilecek.

Nakit parası bulunmayan tüketiciler de alışverişi bölünmeden sürdürebilme imkanı sağlıyor.

Cihaz Zorunlu Hale Geliyor

Uygulamanın başlama tarihi 15 Ağustos olarak belirlendi. Bütün pazarcı esnafı, bu tarih geldikten sonra POS cihazı kullanmak zorunda olacak.

Komisyon oranlarının yüksekliği ise bulunan taleplerden sonra bankalarla görüşmeler sürdürüldü ve indirim uygulandı.

Vatandaş ve Esnaf İçin İyi Haber

Yetkililer, uygulanan bu sistemle hem vatandaşın hem de esnafın kazançlı çıkacağını söylüyor.