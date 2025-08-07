Yerköy ilçesinde, Belediye Başkanı Fatih Arslan’ın öncülüğünde düzenlenen 6 günlük çocuk şenliği bugün görkemli bir finalle sona eriyor.

Erzurum ve Gültepe mahallelerinde gerçekleşecek olan kapanış etkinlikleri, çocuklara ve ailelere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Yerköy Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında ilçenin farklı mahallelerinde çocuklara özel eğlenceler düzenlendi. Renkli palyaçolar, interaktif kukla gösterileri, yüz boyama etkinlikleri, açık hava sinema gösterimleri ve çeşitli ikramlarla dolu dolu geçen şenlikler, hem çocuklardan hem de ailelerden büyük ilgi gördü.

Belediye Başkanı Fatih Arslan, etkinliklerin final gününe ilişkin yaptığı açıklamada, “6 günlük şenliğimizi unutulmaz bir finalle tamamlıyoruz.

Mahalle mahalle dolaşarak çocuklarımızla hem eğlendik hem de kıymetli anılar biriktirdik. Palyaçolardan sinema gecelerine kadar uzanan bu süreçte, en önemlisi sevgiyle dolu kalabalıklarla bir arada olduk” ifadelerini kullandı.

Şenliğin son günü kapsamında, saat 18.00’de Erzurum ve Gültepe Mahallelerinde çocuklar için özel etkinlikler gerçekleştirilecek.

Etkinlik programında çocuk oyunları, animasyon gösterileri, sürpriz ikramlar ve çeşitli sahne performansları yer alacak. Günün sonunda ise saat 21.00’de açık hava sineması ile etkinlikler taçlandırılacak.

Başkan Arslan, “Sürpriz ikramlarımız ve bolca eğlencemizle dolu dolu bir gün sizleri bekliyor. Haydi Yerköy, bu güzel hikâyeye birlikte final yapalım” diyerek tüm ilçe halkını etkinliklere davet etti.

Yerköy Belediyesi'nin bu tür sosyal etkinliklerle toplumsal bağları güçlendirmeyi ve çocuklara yönelik sosyal faaliyetleri artırmayı amaçladığı belirtildi.