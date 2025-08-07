İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Yerköy-Kayseri YHT İnşaat Proje Koordinatörü Çetin Müftüoğlu, İdari İşler Şefi Abdullah Akın ve Protokol Müdürü Arif Seçkin, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Yerköy-Kayseri YHT İnşaat Proje Koordinatörü Çetin Müftüoğlu, çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Özkan, heyete teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Kaynak: Yozgat Valiliği