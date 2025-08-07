Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Hâkimler Savcılar Kurulu 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Enes Serdar Aydoğan’a ve Yozgat İdare Mahkemesi Başkanlığı görevine atanan Eşref Özdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan’a ve İdare Mahkemesi Başkanı Eşref Özdemir'e başarılar diledi.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan ve Yozgat İdare Mahkemesi Başkanı Eşref Özdemir, Rektör Yaşar’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.