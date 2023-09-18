Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında yaşayan vatandaşlar, dağlık alanlarda olgunlaşmış kuşburnu meyvesini ağaçlardan toplayarak kış için hazırlıklara başladı. Dikenli dallar arasından toplanılan kuşburnunun zorlu mesaisine başlayan vatandaşlar, bin bir emekle topladıkları ve C vitamini açısından oldukça zengin olan kuşburnu meyvesini marmelat, reçel ve çay olarak tüketiyor.

BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR



Kuşburnunun birçok hastalığa iyi geldiği bilinmekle birlikte özellikle kış aylarında tüketilmesi halinde öksürük ve gribal enfeksiyonları iyileştirici özelliği yöre halkı tarafından alternatif tıp amacıyla kullanılıyor. Bununla birlikte kalp damar hastalıklılarına da iyi gelen kuşburnu meyvesinin, mide ve bağırsak sorunlarını ortadan kaldırarak hazmı kolaylaştırdığı biliniyor.

"KUŞBURNU YÖRESEL OLARAK TOPLANIYOR"



Kuşburnu meyvesini eylül ve ekim aylarında olgunluğa ulaştığında geleneksel yöntemlerle topladıklarını anlatan kasaba sakinlerden Lokman Atıl, “Kuşburnu, burada yöresel olarak toplanır. Kuşburnu toplamak için dağlara çıkarız, bunun bu derece sıklıkla toplanmasındaki gayemiz vitamin açısından çok yüksek olmasıdır. En fazlada C vitamini açısından bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Soğuk algınlığına, sindirim sistemine ve kalp hastalıklarına çok iyi geldiği bilinir. Öksürük ve bronşite de çok faydası oluyor. Kuşburnu doğal bir içecek olduğu için herkese içmelerini öneriyorum. Kuşburnu bozkırın ortasında yetişen şifa deposudur. İçildiği zaman vücuttaki enerjiyi, farkı herkes bilir” dedi. (İHA)