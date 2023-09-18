Ankara Büyükşehir Belediyesi, zabıta memurları ve itfaiye erleri için personel alımı yapacak.

Belediye, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, zabıta memuru ve itfaiye eri alımının ilk defa yapılacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu alımlarıyla, şehirdeki işsizlik sorununa katkı sağlanması ve iş arayanların istihdam edilmesi hedefleniyor. Bu tür fırsatları takip edenler, gelecekteki kariyerlerine önemli bir adım atmış olacaklar. Başvuru süreçlerini yakından izlemek ve gereken belgeleri hazırlamak, bu fırsatı yakalamak için önemli.

Başvuru yapacak adaylar, 16 Ekim ile 27 Ekim tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilirler. Bu süre içinde gerekli belgeleri tamamlamak ve başvuru işlemlerini yapmak önemlidir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde ilanın ayrıntıları ve başvuru şartları detaylı olarak yer alıyor.

Başvuruları yapacak adayların gerekli şartları sağladıklarından emin olmaları ve başvuru sürecini takip etmeleri önemlidir. Bu fırsatı yakalamak, kariyerlerine olumlu bir adım atmalarına yardımcı olabilir. (Haber Merkezi)